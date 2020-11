Sky - Juve-Napoli, arringa dettagliata: mostrati documenti con le prenotazioni per Torino

Ore decisive per l'esito della sentenza della Corte Sportiva d'Appello dopo il ricorso del Napoli per il 3-0 a tavolino alla Juve. Secondo Sky Sport, le arringhe difensive sono state molto dettagliate: l'avvocato Grassani ha confermato il ruolo dominante dell'Asl Napoli 2 sulla positività di Zielinski ed Elmas e ha portato degli elementi concreti, ad esempio le prenotazioni del viaggio per Torino che, secondo il legale che difende gli azzurri, dimostrano la buona fede della società di De Laurentiis, che aveva organizzato comunque il viaggio per la partita.