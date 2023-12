Sky - Lobotka recuperato: dubbi su Lindstrom e ballottaggio in attacco

Ultime di formazione in vista di Napoli-Monza in programma domani pomeriggio allo stadio Maradona

Ultime di formazione in vista di Napoli-Monza in programma domani pomeriggio allo stadio Maradona. La buona notizia per Mazzarri è il recupero di Lobotka che sembra aver superato il problema al costato. Contro il Monza non ci saranno gli squalificati Osimhen e Politano. Staffetta Lindstrom-Zerbin a destra (da capire solo chi partirà dall'inizio). Mazzarri ha escluso l'utilizzo insieme di Raspadori e Simeone. Nel Monza Akpa Akpro possibile titolare con Pessina più avanzato alle spalle di Dany Mota unica punta. Lo riporta la redazione di Sky Sport.