Sky - Sorpresa in attacco: Mertens può partire dalla panchina

Tanti dubbi di formazione per Spalletti in vista della gara di questa sera contro il Leicester. Secondo la redazione di Sky Sport, in attacco potrebbe non esserci Dries Mertens, almeno dall'inizio. Nelle idee dell'allenatore spazio a Petagna con Lozano alle sue spalle e Politano-Elmas esterni. Poche ore e verrà sciolto ogni dubbio.