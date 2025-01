SSCNapoli, il bollettino su Politano e Kvara: la comunicazione del club

Ultime da Castel Volturno a pochi giorni dalla gara contro il Verona al Maradona di domenica sera. Come fa sapere il club, oggi Matteo Politano si è allenato in gruppo, terapie per Kvaratskhelia ancora alle prese con l’affaticamento muscolare che lo aveva costretto a saltare la partita contro la Fiorentina al Franchi.

