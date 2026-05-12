Ufficiale I tifosi hanno scelto: ecco chi è l'MVP azzurro del mese di aprile

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L’attaccante brasiliano ha ottenuto il riconoscimento grazie alle preferenze espresse dai sostenitori partenopei tramite l’app ufficiale del club.

I tifosi del Napoli hanno scelto il miglior giocatore azzurro del mese di aprile: si tratta di Alisson Santos. L’attaccante brasiliano ha ottenuto il riconoscimento grazie alle preferenze espresse dai sostenitori partenopei tramite l’app ufficiale del club. A comunicarlo è stata la stessa società con una nota, che ha ufficializzato l’esito della votazione popolare e il nuovo premio individuale assegnato al calciatore.

Il comunicato della SSC Napoli

“Alisson Santos eletto Player of the Month di aprile dai tifosi del Napoli. Attraverso la votazione sull’app ufficiale del Napoli, i sostenitori azzurri hanno premiato il nostro attaccante come miglior giocatore del mese. Ad aprile Alisson si è messo ancora in mostra disputando match straordinari, impreziositi da giocate di altissimo livello, e realizzando il suo terzo gol al Maradona nel match vinto per quattro reti a zero contro la Cremonese. Per il terzo mese consecutivo il nostro numero 27 è il più votato dai nostri tifosi. Complimenti ad Alisson, POTM di aprile powered by MSC!”.