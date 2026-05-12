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Playoff Serie B, Juve Stabia in semifinale! Il Modena di Ambrosino si arrende all’86’

Playoff Serie B, Juve Stabia in semifinale! Il Modena di Ambrosino si arrende all’86’TuttoNapoli.net
© foto di Federico Serra
Oggi alle 20:45Notizie
di Francesco Carbone
La Juve Stabia firma l’impresa e conquista il passaggio del turno nei playoff di Serie B espugnando lo stadio Braglia.

La Juve Stabia firma l’impresa e conquista il passaggio del turno nei playoff di Serie B espugnando lo stadio Braglia. La squadra guidata da Ignazio Abate supera 1-0 il Modena allenato da Andrea Sottil al termine di una sfida combattuta e decisa soltanto nel finale.

Zeroli decide il match nel finale

A regalare la vittoria ai campani è Kevin Zeroli, autore del gol decisivo all’86’. Dopo una mischia in area, il pallone arriva al centrocampista, entrato da pochi minuti, che in sforbiciata supera Pezzolato facendo esplodere di gioia i tifosi stabiesi arrivati a Modena. Una rete pesantissima che vale l’accesso alla semifinale playoff, dove ora la Juve Stabia affronterà il Monza.