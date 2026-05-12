Serie A, medie voto allenatori Tmw: Conte è 9°, dietro anche a De Rossi e Grosso
A due giornate dal termine del campionato arriva un nuovo sorpasso nella classifica di rendimento degli allenatori stilata da Tmw. La situazione si fa sempre più serrata e vede ora Cristian Chivu mettere la freccia e superare Cesc Fàbregas per un margine davvero minimo: appena due centesimi separano infatti i due tecnici, a conferma di un equilibrio assoluto nelle valutazioni stagionali.
Movimenti in classifica tra sorpassi e scivoloni
Nelle altre posizioni si registrano ulteriori movimenti significativi: Antonio Conte scende al nono posto, Roberto D'Aversa guadagna due posizioni in graduatoria, mentre Massimiliano Allegri perde un posto rispetto al precedente aggiornamento. Tra parentesi, come di consueto, viene indicato anche il numero di partite disputate da ciascun tecnico in panchina, elemento utile per contestualizzare il rendimento complessivo della stagione.
1. Cristian Chivu (Inter) 6.63 (36)
2. Cesc Fàbregas (Como) 6.61 (36)
3. Luciano Spalletti (Juventus) 6.48 (27)
4. Roberto D'Aversa (Torino) 6.40 (10)
5. Raffaele Palladino (Atalanta) 6.38 (25)
6. Gian Piero Gasperini (Roma) 6.35 (36)
7. Daniele De Rossi (Genoa) 6.29 (26)
8. Fabio Grosso (Sassuolo) 6.26 (36)
9. Antonio Conte (Napoli) 6.25 (36)
10. Fabio Pisacane (Cagliari) 6.10 (36)
11. Massimiliano Allegri (Milan) 6.10 (36)
12. Carlos Cuesta (Parma) 6.08 (36)
13. Maurizio Sarri (Lazio) 6.04 (36)
14. Kosta Runjaić (Udinese) 6.04 (36)
15. Eusebio Di Francesco (Lecce) 6.03 (36)
16. Vincenzo Italiano (Bologna) 5.97 (36)
17. Paolo Vanoli (Fiorentina) 5.85 (26)
18. Paolo Sammarco (Hellas Verona) 5.81 (13)
19. Marco Giampaolo (Cremonese) 5.50 (7)
20. Oscar Hiljemark (Pisa) 5.38 (13)
Serie A Enilive 2025-2026
|VS
|Pisa
|Napoli