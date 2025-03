I tifosi viola non si smentiscono: soliti cori beceri contro Napoli

Soliti cori beceri contro Napoli da parte dei tifosi della Fiorentina. Entrati in ritardo nel settore ospiti del Maradona, qualche minuto prima della rete del vantaggio azzurro di Lukaku, i supporters viola hanno intonato i soliti fastidiosi cori contro i napoletani. Dall'immancabile "Vesuvio laviali col fuoco", al coro sui danni dei botti di Cadodanno, fino addirittura agli insulti al patrono di Napoli San Gennaro.

