Tmw - Il Napoli sfida un tabù e un Toro difficile da domare: la presentazione

Dopo un avvio complicato, l'avventura di Francesco Calzona sulla panchina azzurra è iniziata davvero.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

L'Europa chiude le porte, riparte la Serie A. Neanche il tempo di gustarsi un turno di coppe tutto sommato favorevole ai nostri club, al netto dell'esclusione della Lazio arrivata però contro un colosso, che il massimo campionato italiano torna in campo. Lo farà, questa sera, con Napoli-Torino, anticipo della ventottesima giornata in programma alle 20,45.

Calzona ha ripreso il Napoli e cerca il tris.

Dopo un avvio complicato, l'avventura di Francesco Calzona sulla panchina azzurra è iniziata davvero. Con un Victor Osimhen in più, del resto, è tutto leggermente più semplice. Al Maradona il tecnico cerca la terza vittoria consecutiva dal suo arrivo nel capoluogo campano. Sarebbe la prima volta in questa stagione per il Napoli, campione d'Italia ancora per qualche settimana: una discreta fotografia di cosa siano state le esperienze con Rudi Garcia e Walter Mazzarri.

Toro difficile da domare.

O almeno, da perforare. I granata vivono una stagione di up&down: non sanno se Ivan Juric ci sarà l'anno prossimo, non sanno se quel decimo posto può rappresentare la speranza di un finale di stagione da sogno o la certificazione di un'annata mediocre. Molto passerà proprio dal Maradona: con sei punti di ritardo dal Napoli settimo, per il Toro è la grande occasione di rilanciarsi in chiave europea. Cercando un record di squadra, almeno per quanto riguarda la storia recente: contro Kvara&Co, la squadra piemontese inseguirà il quattordicesimo clean sheet in campionato. Meglio solo l'Inter, era dal 1991/1992 (16) che il Torino non chiudeva così tante partite con la porta inviolata. A scriverlo è TMW.