Tmw - Insigne finisce fuori-lista al Toronto e rischia di non giocare fino all'estate

Separato in casa. Nonostante sia uno dei calciatori più pagati della Major League Soccer, l'ex capitano del Napoli Lorenzo Insigne rischia seriamente di non giocare almeno fino alla prossima estate. L'attaccante italiano del Toronto FC che nel 2021 ha vinto l'Europeo da protagonista nell'Italia di Roberto Mancini non rientra nei piani della società canadese e del nuovo allenatore Robin Fraser. "Stiamo cercando una soluzione", ha detto giovedì scorso l'ex manager dei Colorado Rapids tornato a Toronto a gennaio dopo quattro stagioni da vice tra il 2015 e il 2019.

Mai protagonista nel corso della pre-season in Florida, Insigne è stato subito informato dal nuovo allenatore di non rientrare nei suoi piani. Né di quelli di una società che sperava di cederlo a gennaio così da far spazio a un altro Designated Player, ma anche di liberarsi di un ingaggio molto pesante. Alla fine però non se n'è fatto nulla: in Italia ci hanno provato Venezia e Cagliari, col club sardo che per costi e occasione alla fine ha virato su Florinel Teodor Coman. Le proposte di Real Valladolid e Sivasspor non sono state ritenute interessanti dal calciatore, mentre il Besiktas non è andato oltre qualche sondaggio.

Quattordici gol e 14 assist vincenti in tre stagioni coi reds, Insigne che ha un contratto valido fino al 30 giugno 2026 non è stato nemmeno convocato per la prima sfida di stagione regolare conclusa 2-2 sul campo del DC United. Una situazione che rischia di reiterarsi fino alla prossima estate se società e allenatore non penseranno di riaccreditarlo perché oggi soluzioni diverse appaiono assai improbabili. Un accordo per la risoluzione del contratto non è all'orizzonte e coi principali mercati europei ormai chiusi per Insigne resterebbero realisticamente due soluzioni: il Brasile da un lato, il trasferimento in un'altra franchigia della MLS dall'altro. Al momento, però, nessuna società statunitense ha mostrato particolare interesse. A riportarlo è TMW.