TMW - Osimhen 'blocca' Mertens e Petagna: c'è la Coppa d'Africa

Il Napoli non ha intenzione di toccare i tre centravanti in organico. Non solo perché scottato dall'ultima stagione, con Osimhen e Mertens fuori insieme per mesi e Petagna poi costretto agli straordinari e persino ad problemi fisici per l'eccessivo impiego in alcune fasi. Il club partenopeo dovrà fare i conti a gennaio con la Coppa d'Africa, che avrebbe dovuto svolgersi dall'11 giugno al 9 luglio, poi anticipata al periodo invernale e la scorsa estate spostata invece (per la terza volta) al gennaio 2022 a causa della pandemia.

Luciano Spalletti avrà dunque tre soluzioni per il ruolo di centravanti del suo 4-2-3-1 (anche se Mertens potrà avere spazio pure come sottopunta, alternandosi a Zielinski) per fronteggiare l'assenza di Osimhen che con la sua Nigeria sarà sicuramente tra i protagonisti. Non sembrano esserci dubbi anche sui nomi degli altri due attaccanti: Mertens, in calo negli ultimi mesi, è comunque blindato da un ultimo anno di contratto al pesante ingaggio da 4,5mln di euro e per quel determinato periodo guiderà l'attacco e Petagna tutto sommato ha soddisfatto la società per il ruolo che ricopre.

Solo un'offerta vantaggiosa per l'attaccante italiano - che potrebbe finire nel mirino di diversi club di fascia media alla ricerca di una punta - potrebbe rimescolare le carte e portare il Napoli ad un investimento diverso come attaccante di scorta, orientandosi probabilmente su un giovane per contenere i costi.