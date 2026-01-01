Tuttonapoli Top10 Gol 2025 - Secondo posto, c'è ancora Frank! Ha fatto impazzire tutti

Un anno di gol belli, decisivi, storici, indimenticabili. Come ogni 31 dicembre, ecco la classifica delle dieci reti più belle di questa stagione per la squadra di Conte. Un 2025 che ha portato in bacheca lo scudetto e la Supercoppa. Tanti protagonisti in vetrina: McTominay, Anguissa, Neres, Hojlund, De Bruyne, Lukaku. Non è stato facile scegliere tra tante prodezze. Ecco le nostre. Ecco le singole posizioni dopo che la nostra redazione ha stilato la classifica, come ogni anno, dei gol più belli.

2) Anguissa in Bologna-Napoli 1-1 del 7 aprile

Seconda posizione per Anguissa, un gigante tra i giocatori del Bologna, il 7 aprile, 1-1 al Dall'Ara, con azione che parte da centrocampo, stop di petto e avanzata poderosa, Miranda e Holm superato, Skorupski beffato e tap-in a porta vuota. Una perla.