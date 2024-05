Tuttosport: “Allegri, che brutta fine. Rispunta Simeone per l’attacco Toro”

“Che brutta fine”. Titola così al centro l’edizione odierna di Tuttosport

“Che brutta fine”. Titola così al centro l’edizione odierna di Tuttosport: “Alllegri lascia la Juve guastando la festa per il trionfo in Coppa Italia. Dopo la notte di rabbia e follia, la società riflette su un addio imminente e pensa a Montero per gestire gli ultimi impegni. Per il futuro è pronto Thiago Motta. I tifosi, intanto, si godono un trofeo dopo 3 anni e un Vlahovic diventato uomo squadra. E’ anche il successo della Next Gen: in 6 arrivano da lì”. Spazio anche al mercato del Torino: “Rispunta Simeone per l’attacco Toro”.