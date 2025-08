Prima pagina Tuttosport di spalla: "Simeone-Idzes, assalto Toro"

Tuttosport oggi in prima pagina dedica spazio al mercato del Torino, che può intrecciarsi a quello del Napoli. Il club granata, infatti, ha inserito Giovanni Simeone, in uscita da quello azzurro, in cima alla lista per l'attacco. E così il quotidiano piemontese in prima pagina titola così: "Simeone-Idzes, assalto Toro".

"Juve, intanto Bremer c'è". Questo il titolo in prima pagina dell'edizione odierna di Tuttosport. La Juventus pareggia 2-2 contro la Reggiana nel primo test stagionale. Una partita che ha dato le prima indicazioni specialmente dall'infermeria con la nota lotta di Gleison Bremer. Il difensore brasiliano infatti è rientrato in campo dopo il bruttissimo infortunio dell'anno scorso.