Il Belgio affonda la Scozia 4-0, Mertens in campo tutta la partita

Vittoria netta per il Belgio che rifila un sonoro 4-0 alla Scozia, restando saldamente in vetta al girone. Protagonista assoluto Kevin De Bruyne, autore di tre assist per i gol di Lukaku, Vermaelen ed Alderweireld, ed autore del definitivo 4-0. L'azzurro Dries Mertens, schierato titolare, è rimasto in campo tutta la partita.