Il Chelsea ha 7 portieri, ma ne compra un altro a 20mln e lo lascia in prestito

Petrovic, Bettinelli, Jorgensen, Kepa Arrizabalaga, Sanchez, Beach, Bergstrom, sono i nomi dei sette portieri attualmente presenti nella rosa del Chelsea. I Blues però anziché vendere incrementano ancora il numero dei suoi estremi difensori: come riportato dall'esperto di mercato Fabrizio Romano, il club londinese ha chiuso per Mike Penders dal Genk. Il classe 2005 che verrà pagato 20 milioni e rimarrà in prestito per un anno in Jupiler Pro League.

