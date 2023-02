Il Galatasaray di Mertens e Icardi vola e sogna Zaniolo: il fantasista ha detto sì!

Dries Mertens e Mauro Icardi su rigore regalano al Galatasaray un successo fondamentale nella corsa al titolo della Super Lig.

Dries Mertens e Mauro Icardi su rigore regalano al Galatasaray un successo fondamentale nella corsa al titolo: 2-1 contro i campioni in carica del Trabzonspor nel 23° turno di Super Lig. Il vantaggio sul Fenerbahçe secondo sale a 9 punti. Curiosa statistica riguardante l'ex capitano dell'Inter, che è il primo giocatore al primo anno di Galatasaray capace di segnare a Besiktas, Fenerbahçe e Trabzonspor. Attualmente sono 9 le sue reti in campionato in 12 partite.

Colpo Zaniolo: Il mercato in Turchia è ancora è aperto e Nicolo Zaniolo ha detto sì al Galatasaray come possibile destinazione. Come riportato da Gazzetta.it, l’attaccante della Roma ha accettato la corte del colosso turco. La trattativa tra i club si potrebbe chiudere nelle prossime ore, con i turchi che hanno offerto 15 milioni di euro più bonus non condizionati al risultato sportivo e la Roma è disponibile ad andar loro incontro sulle modalità di pagamento. Si punta a strappare una cifra leggermente più alta, ma ci sono buoni segnali per una chiusura. Al calciatore andrebbero 3-4 milioni di euro a stagione per quattro anni con una clausola rescissoria da circa 30 milioni di euro.