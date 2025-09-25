Prima pagina

Il Mattino: "I giorni dello scudetto: una città in amore"
di Antonio Noto

Nell'edizione di oggi, Il Mattino dedica ampio spazio all'uscita nelle sale al cinema di "Ag4in", film sul quarto scudetto del Napoli conquistato nella scorsa stagione: "I giorni dello scudetto: una città in amore". Di seguito la prima pagina integrale.