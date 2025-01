Prima pagina Il Mattino: "I padroni siamo noi"

vedi letture

Nell'edizione odierna, Il Mattino apre in prima pagina con la travolgente vittoria in rimonta del Napoli contro la Juventus: "I padroni siamo noi. Straordinario secondo tempo del Napoli che supera in rimonta la Juve e si porta a +6 sull'Inter". Di seguito la prima pagina integrale.