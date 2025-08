Prima pagina Il Mattino: "Napoli, francobollo celebrativo e oggi il debutto internazionale contro i francesi del Brest"

vedi letture

Nell'edizione di oggi, Il Mattino dedica spazio in taglio alto in prima pagina al Napoli, che stasera scende in campo allo Stadio Patini per il primo test amichevole del ritiro di Castel di Sangro: "Napoli, francobollo celebrativo e oggi il debutto internazionale contro i francesi del Brest". A centro pagina il boom di presenze turistiche in Campania: "Tassa di soggiorno, boom in Campania. Sorrento tra le prime 10 città per gli incassi". Di seguito la prima pagina integrale.