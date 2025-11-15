Prima pagina

Il Mattino: "Troppi infortuni in nazionale, la Fifa deve risarcire il Napoli"

"Troppi infortuni nelle Nazionali, la Fifa deve risarcire il Napoli": titola in prima pagina il quotidiano partenopeo Il Mattino in riferimento alle vicende della formazione azzurra e le parole di De Laurentiis. Il presidente del Napoli lancia l'allarme infermerie: i giocatori tornano sfasciati. Il riferimento è a cosa accade di solito dopo la fine delle soste per le Nazionali: quella in corso non ha fatto eccezione, visto che Anguissa si è infortunato gravemente.