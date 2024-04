Il Napoli ha ancora la testa nel campionato? Calzona ad Empoli per risposte importanti

L'obiettivo è naturalmente portare via l'intera posta in palio, ma principalmente avere segnali di una squadra con la testa ancora in questa stagione

Dopo le dure parole nel post-partita col Frosinone, accusando i suoi di non essere squadra e di non avere l'applicazione neanche per fare semplicemente densità una volta sopra nel punteggio, Francesco Calzona si attende una reazione già quest'oggi sul campo dell'Empoli. L'obiettivo è naturalmente portare via l'intera posta in palio, ma principalmente avere segnali - a differenza di quanto accaduto col Frosinone - di una squadra con la testa ancora all'interno di questa stagione. Il Napoli ha un'altra occasione per restare in scia delle posizioni europee, prima dello scontro diretto contro la Roma, e si affida al rendimento esterno che nonostante le difficoltà resta accettabile: i partenopei sono quarti lontani dal Maradona mentre è in casa (col 13esimo rendimento del campionato) che hanno decisamente compromesso la propria stagione.

Difesa rivoluzionata

Calzona deve fare a meno di Rrahmani e Mario Rui squalificato, ma anche dell'altro laterale, Olivera, ancora ai box. A sinistra quindi spazio a Mazzocchi che può adattarsi anche sull'altra corsia, confermato Di Lorenzo a destra mentre ritorna Juan Jesus che farà coppia con Ostigard che aveva già sostituito il brasiliano contro il Frosinone. Nonostante le tante assenze, altra esclusione dunque per Natan, il più penalizzato dalla gestione Calzona.

Calzona si affida ai big

Nonostante i risultati, nessuna rivoluzione alla formazione base. Rientrato l'allarme per Kvaratskhelia che sarà regolarmente nel tridente con Osimhen e Politano. In mediana, dopo due esclusioni di fila per Traoré (neanche subentrato) è prevista la conferma di Zielinski con Lobotka ed Anguissa. Nonostante le parole molto dure di Calzona verso il gruppo, il tecnico conferma i veterani del gruppo sperando in una reazione.