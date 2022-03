Il Napoli ha il miglior saldo rigori d'Europa: 10 a favore e solo uno contro in Serie A

Segue il Manchester City. In Europa solo tre squadre non hanno ricevuto penalty a sfavore: Barcellona, Liverpool, Burnley e Colonia.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Tra le squadre dei Top 5 campionati europei, il Napoli è quella che ha il miglior saldo per quel che concerne i calci di rigore. Ad evidenziare la statistica è un articolo del quotidiano spagnolo As su tale tema: 10 rigori a favore e uno solo contro in questa stagione in Serie A per gli azzurri. Numeri molto simili a quelli del Manchester City (7 a favore, uno contro). In Europa solo tre squadre non hanno ricevuto penalty a sfavore: Barcellona, Liverpool, Burnley e Colonia.