Prima pagina

Il Roma: "Napoli beffato"

Il Roma: "Napoli beffato"
Oggi alle 01:40Notizie
di Antonio Noto
"Gli azzurri subiscono due gol dal Bologna ma recuperano. Nel finale Rowe rinvia la qualificazione matematica in Champions".

Nell'edizione di oggi, Il Roma dedica l'apertura in prima pagina al ko interno del Napoli contro il Bologna: "Napoli beffato. Gli azzurri subiscono due gol dal Bologna ma recuperano. Nel finale Rowe rinvia la qualificazione matematica in Champions". In basso spazio al Giro d'Italia: "Napoli si prepara per la Corsa rosa. Scuole chiuse in provincia". Di seguito la prima pagina integrale.