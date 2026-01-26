Prima pagina

Il Roma: "Non pervenuti"
di Arturo Minervini

"Non pervenuti": così titola l'edizione odierna de Il Roma. Un Napoli senza uomini ed energie si arrende alla Juventus, travolto più dalla propria impotenza che dall’avversario. Poche idee, ritmo basso, nessuna vera scossa: allo Stadium gli azzurri restano ai margini della partita, incapaci di incidere.

Resta il rigore netto negato a Hojlund, episodio grave che pesa sul risultato, ma che non basta a spiegare una prestazione spenta, povera di personalità e continuità. La Juventus ringrazia, gestisce e porta a casa una vittoria senza dover forzare.