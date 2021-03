Il Senegal pareggia all'ultimo secondo: Koulibaly in campo 96'

Pareggia in extremis il Senegal di Kalidou Koulibaly contro l'Eswatini ed evita una clamorosa sconfitta interna. Nella gara valevole per il gruppo I di qualificazione per la Coppa d'Africa, ospiti in vantaggio a sorpresa al 9' con Gamedze. Il Senegal soffre e riesce a trovare il pareggio solo al 96' con Kouyate. Il difensore azzurro ha giocato tutto il match che non influente per la classifica, il Senegal era infatti già matematicamente qualificato.