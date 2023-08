Il Torino pareggia a Lens: Danso gioca l'intera amichevole

Il Toro resiste e pareggia a Lens, la terza amichevole estiva dei granata si chiude sullo 0-0.

Il Toro resiste e pareggia a Lens, la terza amichevole estiva dei granata si chiude sullo 0-0. Dopo le vittorie a Pinzolo contro Feralpisalò e Modena, il livello di difficoltà si alza notevolmente contro i vice-campioni di Francia e Juric può essere soddisfatto a metà: promosso Gemello e la fase difensiva, bocciato l'attacco che non ha creato nulla. Ma là davanti il croato attende che il mercato si sblocchi.

Danso in campo per 90'. Da sottolineare anche la presenza per l'intera durata della gara del centrale difensivo del Lens Danso, già obiettivo importante del Napoli per la sostituzione di Kim.