Il Venezia ha usato ogni mezzo per fermare il Napoli: il dato schock sui falli

Il Venezia al Penzo ferma il Napoli sullo 0-0 e lo fa con ogni mezzo a sua disposizione. Il dato sul tempo effettivo - solo 48 minuti giocati su 103, solo 22' nella ripresa - dimostra quanto la partita sia stata sistematicamente interrotta e spezzettata da perdite di tempo e interventi irregolari.

Lo spiega appunto il numero dei falli, che lascia di stucco: la formazione lagunare ha commesso ben 19 falli ai danni del Napoli. Per intendersi, la media dei falli totali per partita in Serie A è di 25, il Venezia da solo li ha sfiorati ma è stato punito soltanto due volte con il cartellino giallo. Il Napoli invece ha commesso solo 9 irregolarità nel match e in generale risulta tra le squadre più "corrette" della Serie A da questo punto di vista. Gli azzurri sono la terza squadra con meno falli commessi (10.9 in media), la meno ammonita (35 gialli, 1.21 a partita) e l'unica insieme al Genoa a non aver mai ricevuto un'espulsione.

Questo ovviamente non può svincolare gli azzurri da tutte le responsabilità per il pareggio, ma fa luce su alcune delle difficoltà incontrate a Venezia dalla squadra di Conte (che solo una volta in questo campionato aveva subito più falli, 22 dal Cagliari) e sull'incidenza delle interruzioni nel corso dei 90 minuti. Paradossalmente, metterci un po' di "mestiere" potrebbe forse risultare utile nei momenti clou delle partite: il collegamento con gli ultimi e disparati casi in cui il Napoli si è fatto recuperare nel punteggio in extremis, sorge spontaneo.