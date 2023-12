Incastri Champions-Serie A, al Napoli va bene: impegni interni prima del Barça

Sono state rese note le date degli ottavi di finale di Champions League.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Sono state rese note le date degli ottavi di finale di Champions League. Il Napoli giocherà l'andata col Barcellona il 21 febbraio: nel turno di campionato precedente affronterà il Genoa in casa, in quello successivo il Cagliari in trasferta. Il ritorno a Barcellona è invece fissato al 12 marzo: nella giornata di Serie A precedente impegno interno col Torino, in quella successiva il big match a San Siro con l'Inter (che non avrà impegni in coppa quella settimana).

Napoli-Genoa 18 febbraio (probabile anticipo al 17)

Napoli-Barcellona 21 febbraio

Cagliari Napoli 25 febbraio (da definire anticipi e posticipi)

Napoli-Torino 10 marzo (probabile anticipo all'8 o al 9)

Barcellona-Napoli 12 marzo

Inter-Napoli 17 marzo (da definire anticipi e posticipi)