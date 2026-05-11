Bologna, Orsolini sfata il tabù Napoli: raggiunti Signori e Di Vaio

Bologna, Orsolini sfata il tabù Napoli: raggiunti Signori e Di VaioTuttoNapoli.net
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Ieri alle 23:50Notizie
di Antonio Noto

Riccardo Orsolini non aveva mai segnato contro il Napoli. L'attaccante del Bologna grazie al rigore trasformato del momentaneamente 0-2 dei felsinei sfatà questo tabù. Con il gol segnato al Maradona Orsolini ha raggiunto quota nove reti stagionali in Serie A, confermandosi ancora una volta uno dei giocatori più decisivi del Bologna.

L’esterno offensivo rossoblù continua così il suo percorso di crescita, diventando un punto di riferimento fondamentale per la squadra grazie alla sua continuità realizzativa.