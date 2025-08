Incredibile Calcio&Finanza: “Maradona escluso da Europei anche con lavori Comune. Progetto ADL unica soluzione”

vedi letture

Per gli stadi italiani in vista di Euro 2032 la situazione è tutt’altro che brillante, come emerso anche nel corso di un incontro stamattina tra il ministro Andrea Abodi, la FIGC con il segretario generale Marco Brunelli e il Responsabile UEFA per EURO 2032 Michele Uva. Un vertice in cui c’è stata grande sintonia tra le parti coinvolte per i prossimi passi da fare sul tema, secondo quanto si apprende. Lo racconta Calcio&Finanza in un ampio focus in cui spiega che il Maradona è a rischio esclusione.

"Sono 130 infatti i requisiti richiesti dalla UEFA, che variano in base alla capienza degli impianti e non riguardano solo la struttura stessa ma anche quelli legati all’accessibilità, alla logistica, ai mezzi di trasporto. Sui criteri infrastrutturali, però sia a Napoli che a Milano non basterà nemmeno una pesante ristrutturazione (anche valutando le possibili conseguenze della ristrutturazione in termini di impatto sulla capienza e sulle casse dei club): considerando le condizioni dei due stadi, l’obiettivo d’altronde non può essere quello di effettuare una “riverniciata” solo per rientrare tra gli stadi degli Europei, ma serve una visione più a lungo termine ed è anche su questo che si punta".

E ancora, parlando di singoli stadi, C&F aggiunge: "La situazione più problematica riguarda l’ex San Paolo. Il progetto del sindaco Manfredi sulla possibile ristrutturazione, nonostante quanto emerso, non ha accolto grande favore sulla strada per EURO 2032: anzi, la preferenza sembra pendere per l’idea di Aurelio De Laurentiis di uno stadio nuovo nell’area ex Caramanico a Poggioreale. D’altronde, si tratta di un progetto importante anche in termini di rigenerazione urbana di un’area dismessa. Al contrario, la ristrutturazione che il sindaco sostiene non risolverebbe tutti i nodi legati all’attuale situazione del Maradona: motivo per cui, senza il piano per il nuovo stadio, Napoli verrebbe automaticamente esclusa dalla corsa per ospitare gli Europei. E, a differenza di quanto avviene in altre città, non aiuta nella corsa il fatto che il Comune sostenga un progetto che non cancellerebbe i problemi: un tema che nemmeno l’intervento del commissario potrebbe sciogliere".