Incredibile: zolle della Dacia Arena messe in vendita da alcuni tifosi del Napoli a 700€

© foto di Daniele Buffa/Image Spor

I tifosi del Napoli sono letteralmente impazziti anche ad Udine, quando alla Dacia Arena l'arbitro ha fischiato la fine della gara tra l'Udinese ed i partenopei, consegnando la matematica certezza del tricolore alla squadra di Spalletti. Alcuni tifosi azzurri che si sono riversati sul prato dell'impianto friulano per festeggiare hanno addirittura prelevato delle zolle di terra dal campo. Zolle che hanno messo in vendita su Ebay, ad un prezzo di 700 euro. Insomma, per qualcuno lo scudetto atteso per ben 33 anni è diventata anche una ghiotta occasione per guadagnare anche a livello economico, oltre che emozionale.