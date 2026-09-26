Ufficiale

Slovacchia-Moldavia, formazioni ufficiali: la scelta su Lobotka

Slovacchia-Moldavia, formazioni ufficiali: la scelta su LobotkaTuttoNapoli.net
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 19:40Notizie
di Davide Baratto
Nations League Gruppo C, le formazioni ufficiali di Slovacchia-Romania: Stanislav Lobotka titolare, con diversi volti noti alla Serie A

Sono state rese note le formazioni ufficiali di Slovacchia-Romania, match valido per il primo turno del Gruppo C di Nations League. Nei padroni di casa, il commissario tecnico Vladimir Weiss non rinuncia a Stanislav Lobotka in mediana: al giocatore del Napoli vengono affidate le chiavi del centrocampo. Diversi, poi, i volti noti alla Serie A: dagli ex Skriniar, Duda, Suslov e Hancko al difensore del Cagliari Obert.

Le formazioni ufficiali di Slovacchia-Romania

SLOVACCHIA (4-3-3): Greif; Schranz, Skriniar, Hancko, Obert; Suslov, Lobotka, Duda; Kapralik, Strelec, Haraslin. CT: Wiess
ROMANIA (5-3-1-1): Celeadnic; Forov, Iovu, Baboglo, Gherasimencov, Reabciuk; Motpan, Rata, Stina; Clescenco; Popescu. CT: Popescu