Ufficiale
Slovacchia-Moldavia, formazioni ufficiali: la scelta su Lobotka
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Nations League Gruppo C, le formazioni ufficiali di Slovacchia-Romania: Stanislav Lobotka titolare, con diversi volti noti alla Serie A
Sono state rese note le formazioni ufficiali di Slovacchia-Romania, match valido per il primo turno del Gruppo C di Nations League. Nei padroni di casa, il commissario tecnico Vladimir Weiss non rinuncia a Stanislav Lobotka in mediana: al giocatore del Napoli vengono affidate le chiavi del centrocampo. Diversi, poi, i volti noti alla Serie A: dagli ex Skriniar, Duda, Suslov e Hancko al difensore del Cagliari Obert.
Le formazioni ufficiali di Slovacchia-Romania
SLOVACCHIA (4-3-3): Greif; Schranz, Skriniar, Hancko, Obert; Suslov, Lobotka, Duda; Kapralik, Strelec, Haraslin. CT: Wiess
ROMANIA (5-3-1-1): Celeadnic; Forov, Iovu, Baboglo, Gherasimencov, Reabciuk; Motpan, Rata, Stina; Clescenco; Popescu. CT: Popescu
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Giornalista, match analyst e volto della cantera di TuttoNapoli.net e di Radio Tutto Napoli, dove segue l’attualità del Napoli con approfondimenti e analisi.
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