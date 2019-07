Inter, Icardi torna in gruppo: nessuna pace, solo timore di azioni legali del bomber

Non tornerà nel progetto-Inter, non è previsto, ma non sarà più ”emarginato”. La Gazzetta dello Sport nella versione online parla di Maurito Icardi: "Quando la squadra riprenderà gli allenamenti, al ritorno dalla tournée asiatica, Mauro Icardi potrà tornare a lavorare con il resto del gruppo, agli ordini di Antonio Conte e del suo staff. Lo ha chiesto lui stesso e la società intende accontentarlo, anche per mettersi al riparo da future cause".