Inter la più ‘vecchia’ per età media in Serie A, Frosinone la più giovane: la posizione del Napoli

L'ultimo approfondimento dell'Osservatorio Calcistico CIES classifica 851 squadre di 53 divisioni di vertice di tutto il mondo, in base all'età media

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

L'ultimo approfondimento dell'Osservatorio Calcistico CIES classifica 851 squadre di 53 divisioni di vertice di tutto il mondo, in base all'età media delle formazioni schierate dall'inizio della stagione attuale. Nei cinque principali campionati europei, l'età media della formazione di partenza va da 24,16 anni del Tolosa ai 30,19 anni del Rayo Vallecano.

Il Frosinone tra le più giovani. I ciociari, con un'età media di 24,87 anni, entrano nella top 5 delle squadre "più giovani" a livello continentale, superati solo, oltre che dal Tolosa, da Valencia (24,19) e Burnley (24,57). Tra le più giovani anche il Lecce, con 25 anni di età media.

Inter la più vecchia in Serie A. Con un'età media di 29,48 anni e appena lo 0,9 per cento di minuti giocati da under 21, la formazione di Simone Inzaghi è la più "esperta" del nostro campionato. Seguono Lazio (28,95) e Roma (28,69), le più giovani sono ovviamente le già citate Frosinone e Lecce, seguite dal Cagliari (25,52). Di seguito l'elenco completo riferito alla nostra Serie A.

Le squadre della Serie A, dalla più giovane alla più vecchia

24.87 anni - Frosinone

25.00 anni - Lecce

25.52 anni - Cagliari

25.79 anni - Bologna

26.13 anni - Torino

26.13 anni - Udinese

26.18 anni - Hellas Verona

26.29 anni - Empoli

26.55 anni - Genoa

26.56 anni - Sassuolo

26.68 anni - Milan

26.89 anni - Atalanta

26.92 anni - Fiorentina

26.94 anni - Juventus

27.09 anni - Napoli

27.28 anni - Salernitana

27.41 anni - Monza

28.69 anni - Roma

28.95 anni - Lazio

29.48 anni - Inter