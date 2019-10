Inter-Napoli, arrestato con l'accusa di omicidio volontario il napoletano che investì Belardinelli

Arrestato con l'accusa di omicidio volontario. Questa la notizia arrivata in queste ore in relazione agli scontri avvenuti il 26 dicembre 2018 all'esterno dello stadio San Siro prima di Inter-Napoli. Ecco la notizia riportata da Gazzetta.it: "È stato arrestato l’ultrà napoletano alla guida dell’auto che il 26 dicembre 2018 ha travolto e ucciso Daniele Belardinelli, 39enne di Varese, nel corso degli scontri tra tifosi prima di Inter-Napoli in via Novara, a meno di 2 chilometri dallo stadio di San Siro. Si tratta di Fabio Manduca, 39 anni, ed è ora accusato di omicidio volontario".