"Ipotesi media punti se non si riparte": ecco come cambierebbe la classifica di Serie A

La UEFA ha diramato oggi le linee guida fornite alle varie Federazioni nazionali nel caso in cui non si potesse ripartire con i campionati. E, tra le varie ipotesi, come riportato da Calcio&Finanza ci sarebbe anche quella, rivolta ai campionati in cui non tutte le squadre hanno accumulato lo stesso numero di partite, di procedere con la media punti. Come sarebbe la classifica in questa remota circostanza? Non cambierebbe nulla nelle prime posizioni ed un solo piazzamento alle coppe europee sarebbe modificato: ai preliminari d'Europa League andrebbe il Verona e non il Milan, come si vede di seguito.

Juventus media 2,42 punti (=)

Lazio 2,38 punti (=)

Inter 2,16 punti (=)

Atalanta 1,92 punti (=)

Roma 1,73 punti (=)

Napoli 1,50 punti (=)

Verona 1,4 punti (+1)

Parma 1,4 punti (+1)

Milan 1,38 punti (-2)

Bologna 1,31 punti (=)

Sassuolo 1,28 punti (=)

Cagliari 1,28 punti (=)

Fiorentina 1,15 punti (=)

Torino 1,08 punti (+1)

Udinese 1,08 punti (-1)

Sampdoria 1,04 punti (-1)

Genoa 0,96 punti (=)

Lecce 0,96 punti (=)

Spal 0,69 punti (=)

Brescia 0,62 punti (=)