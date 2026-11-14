Ultim'ora Hojlund è un cecchino in Nazionale! Altra rete al Portogallo, media gol da urlo

Rasmus Hojlund ancora a segno con la Danimarca contro il Portogallo. L'attaccante del Napoli raggiunge quattro gol in cinque gare di Nations League

Rasmus Hojlund continua a segnare con una regolarità impressionante in Nazionale. L'attaccante del Napoli ha colpito con la maglia della Danimarca, realizzando al 50' il gol del momentaneo 2-0 contro il Portogallo, nella quinta giornata di Nations League. Il centravanti ha sfruttato un assist perfetto di Mikkel Damsgaard, che ha scavalcato la difesa con un cross morbido: Hojlund si è coordinato e ha battuto Diogo Costa con una conclusione al volo di sinistro. Nel primo tempo, inoltre, il centravanti classe 2003 si era procurato il calcio di rigore, poi trasformato da Pierre-Emile Hojbjerg.

Hojlund è un cecchino con la Danimarca: quattro gol in cinque partite

Numeri straordinari per il centravanti azzurro, che prima della sfida contro il Portogallo aveva realizzato 3 gol nelle prime 4 partite di Nations League, in appena 341 minuti giocati. Con la rete odierna, Hojlund sale dunque a 4 gol in 5 presenze, con una media provvisoria di circa 0,92 reti ogni 90 minuti, considerando anche i primi 50 minuti della partita in corso. In altre parole, un gol ogni 98 minuti circa: un rendimento che conferma la grande efficacia dell'attaccante quando veste la maglia della propria Nazionale.