Italia, con la Bosnia pochi cambi: Insigne sarà confermato titolare

La gara con la Bosnia è talmente importante, che il ct Mancini, ancora positivo al Covid, non vuole modificare la formazione. Ecco quanto si legge su Sportmediaset: "Solo una possibile novità nell'undici azzurro in vista della gara contro la Bosnia. Mancini potrebbe scegliere di lanciare Berardi, in gol contro la Polonia, dal primo minuto al posto di Bernardeschi. Per il resto dovrebbe essere la stessa formazione che ha battuto i polacchi".