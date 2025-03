Italia, doppio modulo provato da Spalletti: idea Politano dal 1'

Luciano Spalletti in vista della doppia sfida alla Germania per i quarti di Nations League ha provato due moduli durante le prime prove tattiche: un 3-4-1-2 con Frattesi trequartista alle spalle di Lucca e Maldini e un 3-5-1-1 con il centrocampista interista arretrato in mediana insieme a Ricci e Casadei.

L’assetto definitivo si definirà con il rientro dei titolari: ieri il ct ha potuto lavorare soprattutto con chi aveva giocato sabato o era subentrato a gara in corso domenica. Tra le ipotesi, l’Italia potrebbe optare per un attacco a due punte con Raspadori - a cui il ct ha sempre dato fiducia, anche quando giocava poco nel Napoli - e Retegui, oppure un assetto più prudente con Frattesi - il miglior marcatore del ciclo - sotto punta alle spalle di Retegui.

A destra uno tra Cambiaso o idea Politano, come si legge su Tmw.