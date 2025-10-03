Ufficiale Italia, i convocati di Gattuso: 3 azzurri e diverse novità

Gennaro Gattuso, commissario tecnico dell'Italia ha convocato 27 calciatori in vista della doppia sfida di qualificazione ai Mondiali, contro Estonia (11 ottobre a Tallin) e Israele (14 ottobre a Udine), e tra loro ci sono due azzurri alla prima chiamata in assoluto: Hans Nicolussi Caviglia, della Fiorentina, e Nicolò Cambiaghi, del Bologna. Ci sono tre calciatori del Napoli: Meret, Di Lorenzo e Politano (Buongiorno è infortunato).

Di seguito l’elenco completo.

Portieri: Marco Carnesecchi (Atalanta), Gianluigi Donnarumma (Manchester City), Alex Meret (Napoli), Guglielmo Vicario (Tottenham).

Difensori: Alessandro Bastoni (Inter), Riccardo Calafiori (Arsenal), Andrea Cambiaso (Juventus), Diego Coppola (Brighton & Hove Albion), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Federico Dimarco (Inter), Matteo Gabbia (Milan), Gianluca Mancini (Roma), Destiny Udogie (Tottenham).

Centrocampisti: Nicolò Barella (Inter), Bryan Cristante (Roma), Davide Frattesi (Inter), Manuel Locatelli (Juventus), Hans Nicolussi Caviglia (Fiorentina), Sandro Tonali (Newcastle).

Attaccanti: Nicolò Cambiaghi (Bologna), Francesco Pio Esposito (Inter), Moise Kean (Fiorentina), Riccardo Orsolini (Bologna), Matteo Politano (Napoli), Giacomo Raspadori (Atletico Madrid), Mateo Retegui (Al-Qadsiah), Mattia Zaccagni (Lazio).