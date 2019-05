Italia, i convocati di Mancini: c'è Insigne, Meret con l'U21. Ci sono Belotti, Quaglia e Kean

C'è Lorenzo Insigne tra i 33 calciatori che vestiranno l'azzurro. Mentre ancora fuori Mario Balotelli dai convocati di Roberto Mancini per le sfide contro Grecia e Bosnia, in programma 8 e 11 giugno prossimi, ad Atene e Torino. Ritorna Belotti, dentro anche Mirante dopo le ottime prestazioni con la Roma. Novità pierluigi Gollini, portiere dell'Atalanta, anche perché Alex Meret sarà impegnato nell'Europeo Under 21.

Portieri: Alessio Cragno (Cagliari), Pierluigi Gollini (Atalanta); Salvatore Sirigu (Torino), Antonio Mirante (Roma);

Difensori: Francesco Acerbi (Lazio), Cristiano Biraghi (Fiorentina), Leonardo Bonucci (Juventus), Giorgio Chiellini (Juventus), Mattia De Sciglio (Juventus), Emerson Palmieri (Chelsea), Alessandro Florenzi (Roma), Armando Izzo (Torino), Gianluca Mancini (Atalanta), Alessio Romagnoli (Milan), Leonardo Spinazzola (Juventus);

Centrocampisti: Nicolò Barella (Cagliari), Federico Bernardeschi (Juventus), Bryan Cristante (Roma), Frello Filho Jorge Luiz Jorginho (Chelsea), Lorenzo Pellegrini (Roma), Stefano Sensi (Sassuolo), Marco Verratti (Paris Saint Germain), Nicolò Zaniolo (Roma);

Attaccanti: Andrea Belotti (Torino), Federico Chiesa (Fiorentina), Stephan El Shaarawy (Roma), Vincenzo Grifo (Friburgo), Ciro Immobile (Lazio), Lorenzo Insigne (Napoli), Moise Kean (Juventus), Leonardo Pavoletti (Cagliari), Matteo Politano (Inter), Fabio Quagliarella (Sampdoria).