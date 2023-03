Italia-Inghilterra, le formazioni ufficiali: Di Lorenzo titolare, Mancini lancia subito Retegui

Subito titolare l'attaccante azzurro Mateo Retegui, al centro del tridente di Mancini con Berardi e Pellegrini ai suoi lati.

È quasi tutto pronto allo Stadio Diego Armando Maradona per la sfida valida per le qualificazioni a Euro 2024 fra Italia e Inghilterra, in programma alle ore 20.45. Subito titolare l'attaccante azzurro Mateo Retegui, al centro del tridente di Mancini con Berardi e Pellegrini ai suoi lati.

Queste le due formazioni ufficiali:

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Acerbi, Toloi, Spinazzola; Barella, Jorginho, Verratti; Berardi, Retegui, Pellegrini. Ct: Mancini.

INGHILTERRA (4-3-3): Pickford; Walker, Maguire, Stones, Shaw; Phillips, Rice, Bellingham; Saka, Kane, Grealish. Ct: Southgate.