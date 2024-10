Foto Italia-Israele, Meret sulla via del recupero: in tribuna c'è anche il portiere del Napoli

Anche Alex Meret, friulano doc, assisterà a Italia-Israele, match di Nations League in programma alle 20.45 a Udine. Il portiere del Napoli e della Nazionale italiana sta recuperando dall'infortunio muscolare e sarà presente in tribuna al Blue Energy Stadium. Mentre era in procinto di entrare nell'impianto friulano ha risposto di stare bene all'inviato Sky Marco Nosotti.

Meret ha poi pubblicato in una 'storia' Istagram' una foto dalla tribuna dello stadio con le due nazionali schierate sul terreno di gioco nel momento degli inni. Di seguito lo scatto.