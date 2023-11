Italia-Macedonia, formazioni ufficiali: Raspadori sfida Elmas

È quasi tutto pronto all'Olimpico di Roma per la sfida valida per le qualificazioni a Euro 2024 fra Italia e Macedonia del Nord

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

È quasi tutto pronto all'Olimpico di Roma per la sfida valida per le qualificazioni a Euro 2024 fra Italia e Macedonia del Nord. Queste le formazioni ufficiali delle due Nazionali, in campo alle 20.45:

Italia (4-3-3): Donnarumma; Darmian, Gatti, Acerbi, Dimarco; Barella, Jorginho, Bonaventura; Berardi, Raspadori, Chiesa. Ct: Spalletti.

Macedonia del Nord (4-2-3-1): Dimitrievski; Manev, Serafimov, Musliu, Dimoski; Elezi, Ademi; Alioski, Bardhi, Elmas; Miovski. Ct: Milevski.