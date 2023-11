Italia, prime prove di formazione: Raspadori schierato titolare nel 4-3-3 di Spalletti

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

È iniziato da pochi minuti il primo allenamento della Nazionale presso il centro sportivo di Coverciano. Una seduta cominciata con le prove sui calci piazzati. L'Italia, ricordiamo, ha in programma due sfide decisive per la qualificazione a Euro 2024: venerdì sera ospiterà all'Olimpico di Roma la Nord Macedonia, lunedì 20 sfiderà l'Ucraina a Leverkusen, in Germania.

Il gruppo a disposizione

Della truppa azzurra, sono presenti in 19: assenti Cambiaso della Juventus e Cristante della Roma (entrambi da valutare, come sottolineato dallo stesso Spalletti in conferenza stampa), oltre a Di Lorenzo. Il terzino del Napoli svolge infatti un lavoro differenziato (il calciatore è comunque squalificato per la prima gara di Roma).

Prime prove di formazione

Nella prima seduta di allenamento, Spalletti ha schierato questa prima formazione, ovviamente col consueto modulo 4-3-3: la difesa composta da Darmian, Acerbi, Bastoni, Dimarco, mentre a centrocampo ci sono Barella e Bonaventura con Jorginho in regia. Tridente formato da Politano, Raspadori punta centrale e Moise Kean.