Italia, Raspadori subisce una botta in allenamento: è uscito zoppicante
È iniziata oggi la sosta nazionali del mese di Novembre, l'ultima pausa di quest'anno. L'Italia di Gennaro Gattuso nel pomeriggio ha svolto un allenamento a Coverciano per iniziare a preparare le ultime due gare di Qualificazione ai Mondiali: durante la seduta, Giacomo Raspadori ha subito una botta al gluteo destro ed è uscito dal campo zoppicante, tanto da non riuscire a rientrare.
Il programma dell'Italia per le ultime due gare per le Qualificazioni ai Mondiali:
Moldavia-Italia, 13 novembre ore 20:45
Italia Norvegia, 16 novembre ore 20:45
La classifica del Gruppo I:
1 - Norvegia 18 punti (6 partite giocate, +26 differenza reti)
2 - Italia 15 punti (6 partite giocate, +10 differenza reti)
3 - Israele 9 punti (7 partite giocate, -4 differenza reti)
4 - Estonia 4 punti (7 partite giocate, -10 differenza reti)
5 - Moldavia 1 punto (6 partite giocate, -22 differenza reti)
