Ufficiale Italia U21, i convocati per le qualificazioni agli Europei: c’è l’azzurrino Ambrosino

(ANSA) - ROMA, 04 OTT - L'allenatore dell'Under 21, Carmine Nunziata, ha annunciato i convocati in vista dello scontro diretto di martedì 15 ottobre a Trieste contro l'Irlanda per la qualificazione agli Europei 2025 in programma in Slovacchia. La novità assoluta è Marco Palestra, difensore classe 2005 dell'Atalanta. Torna, dopo oltre un anno e mezzo, Mattia Viti, difensore dell'Empoli. Il tecnico non potrà contare sullo squalificato Diego Coppola (Verona). La squadra si radunerà nella serata di domenica 6 ottobre presso il Centro di Preparazione Olimpica di Tirrenia dove, dal giorno successivo, inizierà l'avvicinamento al match di Trieste. Giovedì 10 ottobre, con calcio d'inizio alle 15, è invece in programma un test amichevole contro il Livorno (Serie D).

Questo l'elenco completo. Portieri: Sebastiano Desplanches (Palermo), Jacopo Sassi (Modena), Gioele Zacchi (Latina); Difensori: Nicolò Bertola (Spezia), Giovanni Bonfanti (Pisa), Daniele Ghilardi (Hellas Verona), Michael Olabode Kayode (Fiorentina), Marco Palestra (Atalanta), Lorenzo Pirola (Olympiacos), Nicolò Savona (Juventus), Riccardo Turicchia (Catanzaro), Mattia Viti (Empoli), Mattia Zanotti (Lugano); Centrocampisti: Tommaso Baldanzi (Roma), Alessandro Bianco (Monza), Edoardo Bove (Fiorentina), Cesare Casadei (Chelsea), Giovanni Fabbian (Bologna), Jacopo Fazzini (Empoli), Fabio Miretti (Genoa), Cher Ndour (Besiktas), Matteo Prati (Cagliari); Attaccanti: Giuseppe Ambrosino (Frosinone), Francesco Pio Esposito (Spezia), Wilfried Gnonto (Leeds), Luca Koleosho (Burnley).

L'Italia, che in quest'ultima finestra di qualificazione disputerà una sola partita, potrebbe in realtà trovarsi già aritmeticamente prima venerdì 11, giorno di Irlanda-Norvegia: in caso di successo dei norvegesi, battuti 3-0 dall'Italia a Stavanger, gli Azzurrini brinderebbero con quattro giorni di anticipo. Alla fase finale accedono infatti le prime classificate dei nove gironi e le tre migliori seconde; le restanti sei seconde disputeranno un play off in gare di andata e ritorno per altri tre posti. (ANSA).