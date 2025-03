Jorginho torna in Brasile? Pressing del Flamengo: sul piatto un triennale

Il Flamengo è in pressing sul centrocampista dell'Arsenal, Jorginho. Secondo quanto raccolto dalla redazione di TuttoMercatoWeb, al momento però non è stata presa una decisione sul suo futuro dell'italo-brasiliano. La sensazione è che una decisione da parte del giocatore possa arrivare dopo il 15 aprile, in attesa di evoluzioni anche da club italiani. Jorginho temporeggia, il Flamengo però è ottimista sull’eventuale buon esito dell’affare ed offre un contratto triennale. Lavori in corso.

Il centrocampista classe '91, che in passato ha vestito le maglie di Verona e Napoli in A, è in scadenza di contratto al prossimo 30 giugno 2025, anche se ha un'opzione di rinnovo a favore dei londinesi per un'ulteriore stagione.