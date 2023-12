Juliano, la proposta del gruppo Pd: "Intitoliamogli stadio 'Caduti di Brema' a San Giovanni"

Così in una nota Gennaro Acampora, capogruppo dem nell'assise partenopea

TuttoNapoli.net

"La commozione per la scomparsa di Antonio Juliano, così come la mobilitazione nata in città per intitolargli un luogo che quanto prima ricordi sempre le sue qualità di uomo e di sportivo, hanno spinto il gruppo del Partito Democratico in consiglio comunale e della Municipalità 6, a un ulteriore momento di confronto, anche per indirizzare all'amministrazione una proposta chiara, precisa e fattibile. Grazie anche all'input dei consiglieri Aniello Esposito e Salvatore Madonna, pensiamo e speriamo che lo stadio Caduti di Brema, nel cuore di quella San Giovanni che ha visto nascere e crescere il talento del grande capitano azzurro, possa chiamarsi al più presto stadio Antonio Juliano".

Così in una nota Gennaro Acampora, capogruppo dem nell'assise partenopea. "Stiamo parlando del terzo stadio per capienza in città - ricordano Acampora, Esposito e Madonna- ma soprattutto di un simbolo storico di Napoli Est, essendo stato la sede del mitico dopolavoro della Cirio. Un simbolo che, grazie anche ai prossimi lavori per mezzo milione di euro, diventerà presto un polo per diverse discipline sportive, un centro di aggregazione di tanti giovani che, come il giovane Juliano, vogliono fare del loro talento e del loro amore per lo sport una ragione di vita".